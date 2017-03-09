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Работниц «Пермских моторов» встречали под звуки оркестра

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оркестр

У проходных «Пермских моторов» уставших после смены женщин накануне 8 Марта встречали люди в форме.

Идея такого сюрприза принадлежит заводскому активу, а исполнение на себя взял Пермский губернский оркестр под управлением полковника Евгения Тверетинова. Говорят, когда-то музыканты встречали заводчан у проходных довольно часто, и это было традицией. Сегодняшнее мероприятие – попытка хотя бы частично восстановить ее, и повод найден вполне достойный.

Светлана Бородулина, инженер-конструктор: "За душу берет! Здорово! Даже не ожидали, вышли с проходной, а тут такой оркестр. Молодцы!".

Пермский губернский оркестр под руководством полковника Евгения Тверетинова исполнил популярные танго или вальсы, произведения Антонова и Шаинского. Всеобщий фурор произвело небольшое представление - музыканты оркестра станцевали для зрителей со своим инструментом. Несколько песен исполнили специально для сотрудников предприятия, это те, в которых упоминаются небо и самолеты. Например, гимн ВВС СССР.

 

Пермские моторыНу и как же оставить заводчанок без цветов. Около монумента "Миг на Взлете" всем им раздавали тюльпаны. Без поздравления никто не остался. А музыкальный сюрприз может смело претендовать на самый оригинальный в нынешнем году.
Многие собравшиеся здесь достают свои телефоны и планшеты, чтобы запечатлеть прекрасный день и оркестр на память.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 09.03.2017 в 11:04 в рубрике - Новости телеканалов

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