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Пермские нефтяники поздравили прекрасную половину коллектива

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Лукойл

Пермские нефтяники поздравляли друг друга с производственными успехами, но на этот раз в центре внимания была прекрасная половина трудового коллектива, на чьих хрупких плечах также лежит судьба отрасли.

Даже в канун всемирного женского дня она говорит о производственных показателях. Татьяна Новикова в огромном проектном институте отвечает за то, что бы все узлы и агрегаты на прикамских месторождениях нефти работали максимально эффективно. Ей помогает большой коллектив, где половина мужчины. Но начальство привыкли слушать, ведь за плечами у хрупкой женщины - 39 лет стажа работы.

Новикова

Татьяна Новикова, начальник отдела водопотребления, водоотведения и теплоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»: "Наше направление - проектно-изыскательские работы - мы работаем наверху, все, что на земле. Мы обустраиваем нефтяные месторождения, всю инфраструктуру, которая находится на земле".

Поздравляли огромный женский коллектив нефтяников во Дворце культуры Гагарина.

Всего в группе организаций «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае сегодня трудятся порядка 18 тысяч человек, 6 тысяч из них женщины. 

2016 год пермским нефтяникам удалось закончить с рекордными показателями. Лукойловцы в регионе добыли более 15 миллионов тонн нефти и открыли два новых месторождения. На всех этапах сложного производства бок о бок с мужчинами работают женщины.

Костылев

Валентин Костылев, председатель ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Любое доброе слово в ваш адрес оно, наверное, не даст полную оценку того значения, которое вы несете на работе, в семье, в обществе".

Заслуженные награды сегодня на празднике получили больше 50 человек. Все они женщины, которые трудятся на предприятиях «ЛУКОЙЛ-Пермь», «Пермнефтеоргсинтеза» и многочисленных подразделений, расположенных в территориях.

Жуков

Владимир Жуков, советник представителя Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: "Начальники отделов, начальники лабораторий - это очень высокий уровень. Начальники управлений даже есть женщины, это очень здорово, которые прошли весь путь, а вы знаете в заводоуправление, в центральный офис не попадешь, пока не пройдешь весь путь от рабочего".

На рабочем месте у Татьяны Новиковой после сегодняшнего вечера появится еще одна награда - благодарственное письмо «За вклад в развитие нефтяной промышленности региона». В дополнение к букету цветов и подаркам уже от своего коллектива.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 09.03.2017 в 10:36 в рубрике - Новости телеканалов

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