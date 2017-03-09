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Телевидение под контролем родителей

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ростелеком

В тройку самых активных возрастных групп пользователей интерактивного ТВ от «Ростелеком» вошли дети. Такие данные получены в результате анализа, проведенного сразу в нескольких регионах страны. Дети пока, правда, на третьем месте, но наблюдается тенденция роста. 

Пластилин и раскраски в сторону, когда по телевизору начинается мультфильм «Маленький Пони». Арина смотрит его с упоением. Мама, конечно, не против, только вот время показа не всегда удобное. Помогает Интерактивное ТВ «Ростелекома», с которым передачи можно смотреть в любое время благодаря интерактивным функциям.

Функция «Родительский контроль» позволяет не только выбрать интересный для ребенка контент, но и оградить его от нежелательных передач и фильмов.

ростелеком

Михаил Токарев, представитель «Ростелеком»: "Можно ограничить вещание по возрастному профилю, например, если установить профиль 6 плюс, то ребенку будут доступны только развивающие передачи, детские фильмы и мультфильмы, помимо этого есть возможность корректировать время вещания и создавать собственную сетку из развивающих передач".

На практике это выглядит очень просто. Мама или папа могут заблокировать доступ к каналу, разрешить его или поставить на него пароль. Таким образом, формируется индивидуальный набор каналов для ребенка любого возраста.

интерактивное тв

Родителям есть из чего выбирать: среди 200 каналов более двадцати – детской направленности. При этом ребенок может сам управлять своим просмотром: ставить на паузу, перематывать, записывать или включать передачу, которая шла три дня назад. Такое ТВ доступно в любом месте, где есть интернет, с любого гаджета – смартфона или планшета.

Гатауллина

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 09.03.2017 в 10:12 в рубрике - Новости телеканалов

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