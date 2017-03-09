Вместо штрафа - цветы и комплименты

На дорогах Пермского края особое внимание женщинам водителям. Сколько пришлось закупить тюльпанов для этой спецоперации, не сообщается, но инспекторы уверяют, даже если цветы закончатся, добрых слов хватит на всех.

Пожалуй, только в преддверии 8 Марта на дорогах Перми можно встретить самое необычное сочетание – жезла дорожной полиции и букета цветов. ГИБДД проводит свою традиционную акцию – женщин водителей останавливают только для того, чтобы поздравить.

Реакция водителей не заставляет себя ждать. Здесь абсолютно всех по такому поводу останавливают впервые.

Елена Пешкова: "Очень приятно, они всегда бы так останавливали и дарили цветы. А нарушать мы не будем".

С другой стороны, даже в предпраздничный день женщины в погонах продолжают нести свою службу, в том числе и на дорогах. Для них это обычный рабочий день, пусть и цветы подарили с утра.

Карина Селетовская, инспектор безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД РФ по г. Перми: "Праздник, не праздник – мы всегда на службе, мы защищаем обычных граждан и делаем для них в первую очередь праздник, чтобы у них были безопасные дороги, чтобы они всегда возвращались домой".

Праздничным настроением 7 марта можно было заразиться даже в очереди в ГИБДД на получение прав. Вернее, в этот день очереди для женщин совсем нет. Плюс ко всему вручают традиционный весенний подарок.

По статистике женщины нарушают правила дорожного движения значительно реже мужчин. А сама акция проводится только для того, чтобы еще раз напомнить о ПДД и просто поднять настроение перед праздником.

Дамир Гилязетдинов, начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД РФ по г. Перми: "Во-первых, это профилактика ДТП, а также поднятие настроения всем женщинам".

Полной индульгенции конечно не будет. Наказаний за серьезные нарушения женщинам не избежать, но там где можно обойтись предупреждением, сотрудники ГИБДД еще раз напомнят о необходимости соблюдения правил дорожного движения и, конечно, поздравят с праздником.