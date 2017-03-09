С глубокой благодарностью - Решетников М.Г.

В Пермской гимназии №17 накануне 8 Марта было не до учебы - сюда приехал губернатор и по работе, и по личным причинам.

Татьяна Гартман была классным руководителем Максима Решетникова. Сегодня с лёгким волнением листает школьный альбом - здесь не только официальные фото.

Гимназист Решетников закончил школу с золотой медалью. Сегодня вспоминает - после того, как перешёл сюда, было сложно - к слову, гимназия одна из первых включила в программу «экономику».

Татьяна Гартман, учитель математики гимназии №17: "Он всегда был на виду, всегда блестяще учился. В выпускном альбоме, который мне подарил этот класс, он написал - наилучшие пожелания от будущего премьер-министра будущему учителю математики моих детей".

Спустя 20 лет глава региона поздравляет с весенним праздником всех своих учителей. Тех, благодаря кому гимназия №17 в лидерах образования. Ноу-хау сегодня - интегрированные курсы: к примеру, экономика-математика-информатика. Просто никому не бывает. Наверное, поэтому выпускник 1996 года перед тем, как оставить запись в книге пожеланий, попросил дать ему время и отправился в свой класс.

Позже, выступая перед учителями, исполняющий обязанности губернатора региона вспомнил - по тем временам самым сложным испытанием в жизни казался урок геометрии. Но именно благодаря педагогам к любой задаче теперь всегда находится решение.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Работа учителя - одна из самых сложных, но - уж честно скажем - одна из самых благодарных. Потому что видеть, как растут дети, как ты вкладываешь в них душу, свои силы, свою жизнь, и когда из них что-то получается - наверное, это чудо. Думаю, каждый родитель понимает".

Время идёт, выпускники взрослеют и добиваются - каждый - своих высот. Но для учителей всегда остаются любимыми учениками и это взаимно. Когда коридоры опустели, выпускник Решетников оставил своё пожелание родной гимназии. Подписался скромно, без указания должности: «Достигнуть лидерства сложно, удержать - сложно вдвойне. Спасибо за Ваш труд. С глубокой благодарностью, Решетников М.Г.».