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Прекрасным женщинам Прикамья! Спецвыпуск программы «Вести Пермь»

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В специальном выпуске программы "Вести Пермь" на канале "Россия 24" поздравления женщинам, обзор событий и все о том, как Пермский край отмечает Международный женский день 8 марта. Подробнее >>


Опубликовано: 08.03.2017 в 20:21 в рубрике - Новости телеканалов

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