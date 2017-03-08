Прекрасным женщинам Прикамья! Спецвыпуск программы «Вести Пермь»
В специальном выпуске программы "Вести Пермь" на канале "Россия 24" поздравления женщинам, обзор событий и все о том, как Пермский край отмечает Международный женский день 8 марта. Подробнее >>
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