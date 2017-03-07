Скоро: Госэкзамены-2017
Досрочный этап ЕГЭ для всех российских школьников начнется 23 марта. Минобр России опубликовал расписание единых госэкзаменов в 2017 году. Всего будет три этапа – досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский). ОГЭ (основной государственный экзамен для выпускников 9-х классов) также пройдет в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 6 мая, основной – с 26 мая по 29 июня и дополнительный (сентябрьский).
Министерство образования Пермского края получило почти 15 млн рублей на развитие и оборудование пунктов сдачи ЕГЭ. Инвестиции направят на покупку принтеров и сканеров, которыми во всему Прикамью оснащено лишь 13% пунктов сдачи.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Ивана Огородова выпустили из ИВС
Упавшее дерево оставило без электричества целый микрорайон
Пожарные эвакуировали 100 человек
«Россия-24»: обзор спортивных событий
В Свердловском районе снег убирают хуже всего
«Полиция нравов»: конкурс «Мисс Университет» наделал шуму в Интернете
Пермь терроризирует стая бродячих собак
Ювелирная премьера в «Серебронике»
Организатор финансовой пирамиды добилась смягчения наказания
Краевую комиссию по ликвидации ЧС возглавил глава региона
Добавить комментарий: