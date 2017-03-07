Ивана Огородова выпустили из ИВС
Сразу несколько СМИ сообщили, экс-министра сельского хозяйства Прикамья Ивана Огородова, задержанного на минувшей неделе сотрудниками УФСБ, выпустили из изолятора временного содержания. В настоящее время во внесудебном порядке решается вопрос об избрании меры пресечения чиновнику. Вопрос о содержании Ивана Огородова под стражей не стоит. Вероятнее всего, следователем экс-министру будет назначена подписка о невыезде. В конце прошлой недели силовики допросили бывшего министра Ивана Огородова по уголовному делу о присвоении или растрате в особо крупном размере в составе организованной группы на птицефабрике "Менделеевская". Вторым фигурантом дела является управляющий птицефабрики Андрей Белкин.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Упавшее дерево оставило без электричества целый микрорайон
Пожарные эвакуировали 100 человек
«Россия-24»: обзор спортивных событий
В Свердловском районе снег убирают хуже всего
«Полиция нравов»: конкурс «Мисс Университет» наделал шуму в Интернете
Пермь терроризирует стая бродячих собак
Ювелирная премьера в «Серебронике»
Организатор финансовой пирамиды добилась смягчения наказания
Краевую комиссию по ликвидации ЧС возглавил глава региона
Пермяк Леонид Юзефович написал 3 текста для «Тотального диктанта»
Добавить комментарий: