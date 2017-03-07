Ивана Огородова выпустили из ИВС

Сразу несколько СМИ сообщили, экс-министра сельского хозяйства Прикамья Ивана Огородова, задержанного на минувшей неделе сотрудниками УФСБ, выпустили из изолятора временного содержания. В настоящее время во внесудебном порядке решается вопрос об избрании меры пресечения чиновнику. Вопрос о содержании Ивана Огородова под стражей не стоит. Вероятнее всего, следователем экс-министру будет назначена подписка о невыезде. В конце прошлой недели силовики допросили бывшего министра Ивана Огородова по уголовному делу о присвоении или растрате в особо крупном размере в составе организованной группы на птицефабрике "Менделеевская". Вторым фигурантом дела является управляющий птицефабрики Андрей Белкин.