Упавшее дерево оставило без электричества целый микрорайон

Подача электричества в м/р Заостровка восстановлено. Из-за упавшего на ЛЭП дерева по данным городских сетей без электричества осталось здание школы и детского сада по ул.Маяковского. И там, и там установлены дизельные генераторы.

Михаил Науменко, пресс-секретарь филиала ОАО "МРСК Урала" - Пермэнерго: "Из-за падения дерева на ЛЭП произошло отключение электроэнергии в м/р Заостровка на ул.1 и 2 Колхозная, Маяковского, Есенина, Ударная. Без электроснабжения осталось около 1500 человек. Специалисты Пермэнерго оперативно приступили к работам. К 10 утра были запитаны социально-значимые объекты. К 13 часам подача была возобновлена и другим потребителям".