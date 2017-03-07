Пожарные эвакуировали 100 человек

Причиной пожара на Комсомольском проспекте стало короткое замыкание, сообщает МЧС. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в воскресенье поздно вечером. Из-за опасности распространения огня, пожарным пришлось эвакуировать более 100 жильцов дома. О пожаре сообщил один из работников после того, как сработала автоматическая сигнализация и система оповещения. Посетителей уже не было. Возгорание оперативно ликвидировано, причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве электрооборудования.