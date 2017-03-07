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«Россия-24»: обзор спортивных событий

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спорт поражение опорно-двигательного аппарата

Смотрите последние спортивные новости региона в программе "Вести-Спорт" на канале "Россия-24".

В этом выпуске:

 

- Пермяк Рауль Шакирзянов стал победителем 10-го международного Деминского лыжного марафона. 
- Пермячка  Мария Папулова стала трехкратной чемпионкой России по горнолыжному спорту и сноуборду среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. 

- В Москве завершился финал Кубка России по конькобежному спорту.

- Мария Молчанова из Краснокамска завоевала на чемпионате России по борьбе самбо в Екатеринбурге победила в весе до 48 килограммов.

- Первый матч после возобновления Чемпионата России "Амкар" проводил на поле "Урала" из Екатеринбурга и уступил хозяевам поля с минимальным счетом. 

-Волейбольный клуб "Прикамье" поделил очки с "Локомотивом-Изумруд".

Метки: в Перми, в Пермском крае, Спорт, Общество

Опубликовано: 07.03.2017 в 14:23 в рубрике - Новости телеканалов

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