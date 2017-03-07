«Россия-24»: обзор спортивных событий

Смотрите последние спортивные новости региона в программе "Вести-Спорт" на канале "Россия-24".

В этом выпуске:

- Пермяк Рауль Шакирзянов стал победителем 10-го международного Деминского лыжного марафона.

- Пермячка Мария Папулова стала трехкратной чемпионкой России по горнолыжному спорту и сноуборду среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

- В Москве завершился финал Кубка России по конькобежному спорту.

- Мария Молчанова из Краснокамска завоевала на чемпионате России по борьбе самбо в Екатеринбурге победила в весе до 48 килограммов.



- Первый матч после возобновления Чемпионата России "Амкар" проводил на поле "Урала" из Екатеринбурга и уступил хозяевам поля с минимальным счетом.

-Волейбольный клуб "Прикамье" поделил очки с "Локомотивом-Изумруд".