«Россия-24»: обзор спортивных событий
Смотрите последние спортивные новости региона в программе "Вести-Спорт" на канале "Россия-24".
В этом выпуске:
- Пермяк Рауль Шакирзянов стал победителем 10-го международного Деминского лыжного марафона.
- Пермячка Мария Папулова стала трехкратной чемпионкой России по горнолыжному спорту и сноуборду среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
- В Москве завершился финал Кубка России по конькобежному спорту.
- Мария Молчанова из Краснокамска завоевала на чемпионате России по борьбе самбо в Екатеринбурге победила в весе до 48 килограммов.
- Первый матч после возобновления Чемпионата России "Амкар" проводил на поле "Урала" из Екатеринбурга и уступил хозяевам поля с минимальным счетом.
-Волейбольный клуб "Прикамье" поделил очки с "Локомотивом-Изумруд".
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