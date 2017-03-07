В Свердловском районе снег убирают хуже всего
Свердловский район Перми оказался аутсайдером в уборке снега. Критичным оказалось состояние улиц Куйбышева и Лодыгина. Такими оказались результаты инспекционного выезда по левобережной части краевого центра представителей городской власти и прокуратуры. В целом неблагоприятная ситуация сложилась и в Мотовилихинском районе. Чище всего в Дзержинском и Ленинском районах. Также в городской администрации отметили, что через несколько недель проверки в районах будут проведены повторно.
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