В Свердловском районе снег убирают хуже всего

Свердловский район Перми оказался аутсайдером в уборке снега. Критичным оказалось состояние улиц Куйбышева и Лодыгина. Такими оказались результаты инспекционного выезда по левобережной части краевого центра представителей городской власти и прокуратуры. В целом неблагоприятная ситуация сложилась и в Мотовилихинском районе. Чище всего в Дзержинском и Ленинском районах. Также в городской администрации отметили, что через несколько недель проверки в районах будут проведены повторно.