«Полиция нравов»: конкурс «Мисс Университет» наделал шуму в Интернете

Конкурс «Мисс университет-2017» прославился на весь Пермский край. Это при том, что до финала еще сутки. Что это, непродуманные смыслы или грандиозный и удачный рекламный ход организаторов? Билеты на мероприятие уже раскуплены. Во всем этом попытался разобраться наш корреспондент.

Финалистки конкурса «Мисс университет» бесстрашно поднимаются в воздух и, не боясь боли, падают на сцену. Эти же самые девчонки наделали шуму в интернет-пространстве. Поводом стала фотосессия.

«Безликая масса женских тел – вот все, что осталось от шестерых девушек, каждая из которых на самом деле личность».

«Это пропаганда жуткой пошлости. И это университет, а не клуб!»

«Ужасная фотосессия. Если организаторы хотели уничтожить какую-либо индивидуальность у конкурсанток, они прекрасно выполнили свою работу».

Наиболее громко и развёрнуто свою позицию обозначила Дарья Вершинина - к слову, сотрудник университета. Кандидат исторических наук против таких акцентов. В руках - другая фотосессия тех же участниц, которой нашлось место только в газете.

Дарья Вершинина, доцент кафедры всеобщей истории, руководитель Центра гендерных исследований ПГНИУ: "Была выбрана фотосессия, которая позволяет оценивать пока, как мне кажется, исключительно внешний вид - тело, телесность".

Александра Брезгина - одна из шести финалисток и участниц фотосессии - под руководством Дарьи Вершининой пишет курсовую. Потому студентка и преподаватель не могли не обсудить происходящее в Сети. Впрочем, к единому знаменателю так и не пришли.

Александра Брезгина, студентка историко-политологического факультета ПГНИУ: "У меня вообще в жизни это вторая фотосессия. И я отнеслась к этому вполне спокойно. Потому что всё было закрыто".

Анна к фотосессии отношения не имеет - профессиональный фотограф считает лукавством, что внешность в таких конкурсах играет меньшую роль, нежели интеллект.

Анна Горенкина, фотограф: "Конечно, слабовато реализован сам проект - визуально, но нет пошлости, это самое главное".

Между тем, публикацию из официального паблика университета удалили. Организаторов такая реакция интернет-пользователей шокировала.

Антон Кузьмин, организатор конкурса «Мисс ПГНИУ»: "Мы не стремились сделать из этого что-то вызывающее. Мы, наоборот, хотели подчеркнуть естественную, природную красоту".

Удивила многих и реакция университетского сообщества, впрочем, здесь о столь бурном обсуждении не жалеют.

Мария Ромашова, директор Музея истории ПГНИУ: "Мы будем выносить сор из избы, как бы и кто ни говорил, что это плохо. Здесь учатся тысячи студентов, и так мы будем учить критическому мышлению".

Пикантность ситуации в том, что некоторые зрители, возможно, будут ждать продолжения идеи фотосессии на сцене. Однако, по словам организаторов, в программе конкурса нет даже намёка на откровенность: участницам предстоит проявить интеллектуальные и творческие способности.

Как бы то ни было, получился хороший пиар. Конкурс «Мисс университет» состоится 7 марта в 18 часов 30 минут. На сцене девушки точно предстанут в различных амплуа.