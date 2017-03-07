Пермь терроризирует стая бродячих собак

В Перми весенняя напасть. Жители домов по улице Фрезеровщиков завалили жалобами муниципальную службу, занимающуюся отловом бродячих животных. Стая собак терроризирует людей.

После картины за окном, когда свора собак расправляется с одним из своих сородичей, в одиночку выходить на улицу отпадает всякое желание. Родители с детьми из дома на Фрезеровщиков, 86 о совместных прогулках теперь договариваются заранее.

Алена с двумя детьми на себе почувствовали, как это оказаться в центре разъяренной стаи.

Алена Гладун: "Когда тебя окружает стая из 15 голов, рычащих, клыкастых с зубами, я хочу сделать все возможное, чтобы этого не происходило".

Весна самое неприятное время для встречи с бродячими собаками. Из-за гормональных изменений животные сбиваются в стаи, случаются так называемые «Собачьи свадьбы». И пока животное под властью инстинкта, на него чрезвычайно сложно воздействовать. Оно до последнего будет охранять свою территорию.

Собачья стая на улице Фрезеровщиков даже по самым скромным подсчетам насчитывает два десятка особей. Людей животные уже не боятся, чувствуют себя хозяевами положения. И в таком поведении зоозащитники не видят ничего необычного.

Анна Николаева, руководитель Пермской краевой общественной организации «Снежный барс»: "Упаси вас Бог винить в этом ни в чем не повинных животных, они так устроены, у них это сезон размножения. А кто виноват в этом? Конечно же, городские власти, которые уже много десятков лет с этими собаками пытаются что-то решить, но никак они ничего не могут".

В муниципальную службу только за последнее время поступило 10 жалоб на эту стаю. Бригада ловцов выезжала 7 раз, в результате в приют попали 6 собак.

Дмитрий Киселев, директор МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек»: "Собаки проходят в течение 2 недель карантин, для этого их стерилизуют, либо кастрируют, после этого они в течение 2 месяцев находятся в учреждении. Эти собаки согласно краевым правилам должны быть выпущены в места отлова".

Для отловленных собак двухмесячный срок скоро истечет. Пусть и стерилизованные они вернуться в свою стаю, которая к тому времени обязательно пополнится после сегодняшней «свадьбы».