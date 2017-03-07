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Ювелирная премьера в «Серебронике»

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серебро

В Перми настоящая ювелирная премьера. Три года мастера «Сереброники» готовили уникальную коллекцию, которой дали название «Сила природы». И вот в преддверии международного женского дня результаты кропотливого труда можно не просто увидеть и примерить, но и купить.

Этот камень - арбузный турмалин  был найден в Африке. Именно он вдохновил ювелиров на создание подвески, в которой использованы настоящие арбузные косточки. Елена Васева одна из тех, кто трудится над дизайном ювелирных шедевров коллекции «Сила природы».

Елена Васева, дизайнер ювелирных украшений: "Мы работаем с очень интересными редкими коллекционными минералами, которые рождены в разных уголках мира и которые приобретены на разных международных выставках. Наши украшения затрагивают тонкие струны женской души".

Сереброника

Вот и душа Екатерины не смогла устоять перед подвеской с агатом, окрас которого удивительно похож на узор ствола березы. К 8 Марта девушка решила сделать себе подарок - теперь у нее целый набор.

Говорят, природа не повторяется. Впрочем, как и ювелиры «Сереброники».  В течение 3 лет они готовили нечто особенное специально для самых искушенных ценителей ювелирного искусства - коллекцию «Сила природы».

 Драгоценная оправа для коллекционных минералов создается в ручную, а затем проходит сложную обработку - в собственной лаборатории на нее наносят белый и черный родий и рутений - металлы платиновой группы.

Изделия из коллекции «Сила природы» действительно уникальны и существуют в мире в единственном экземпляре. Как доказательство тому - порядковый номер, который есть на каждом украшении. Расположен он на планке, украшенной черным бриллиантом.

дельфин

За каждым украшением скрывается целая история - вот дельфин открывает Посейдону тайну, где скрывается возлюбленная царя морей. А вот украшение «Ежевичное варенье» - камень в кольце лазурит - он привезен с Алтая, где он впитал энергию и силу древних гор и готов щедро отдавать их своей обладательнице.

Коллекция «Сила Природы» состоит всего лишь из 117 экземпляров и, как говорят специалисты,  требует созерцания и серебряной примерки. Оценить новинки этой коллекции и подобрать что-то индивидуальное, можно уже сейчас - в главном серебряном магазине Перми.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 07.03.2017 в 10:06 в рубрике - Новости телеканалов

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