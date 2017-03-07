← Организатор финансовой пирамиды добилась смягчения наказания
Ювелирная премьера в «Серебронике»
В Перми настоящая ювелирная премьера. Три года мастера «Сереброники» готовили уникальную коллекцию, которой дали название «Сила природы». И вот в преддверии международного женского дня результаты кропотливого труда можно не просто увидеть и примерить, но и купить.
Этот камень - арбузный турмалин был найден в Африке. Именно он вдохновил ювелиров на создание подвески, в которой использованы настоящие арбузные косточки. Елена Васева одна из тех, кто трудится над дизайном ювелирных шедевров коллекции «Сила природы».
Елена Васева, дизайнер ювелирных украшений: "Мы работаем с очень интересными редкими коллекционными минералами, которые рождены в разных уголках мира и которые приобретены на разных международных выставках. Наши украшения затрагивают тонкие струны женской души".
Вот и душа Екатерины не смогла устоять перед подвеской с агатом, окрас которого удивительно похож на узор ствола березы. К 8 Марта девушка решила сделать себе подарок - теперь у нее целый набор.
Говорят, природа не повторяется. Впрочем, как и ювелиры «Сереброники». В течение 3 лет они готовили нечто особенное специально для самых искушенных ценителей ювелирного искусства - коллекцию «Сила природы».
Драгоценная оправа для коллекционных минералов создается в ручную, а затем проходит сложную обработку - в собственной лаборатории на нее наносят белый и черный родий и рутений - металлы платиновой группы.
Изделия из коллекции «Сила природы» действительно уникальны и существуют в мире в единственном экземпляре. Как доказательство тому - порядковый номер, который есть на каждом украшении. Расположен он на планке, украшенной черным бриллиантом.
За каждым украшением скрывается целая история - вот дельфин открывает Посейдону тайну, где скрывается возлюбленная царя морей. А вот украшение «Ежевичное варенье» - камень в кольце лазурит - он привезен с Алтая, где он впитал энергию и силу древних гор и готов щедро отдавать их своей обладательнице.
Коллекция «Сила Природы» состоит всего лишь из 117 экземпляров и, как говорят специалисты, требует созерцания и серебряной примерки. Оценить новинки этой коллекции и подобрать что-то индивидуальное, можно уже сейчас - в главном серебряном магазине Перми.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Организатор финансовой пирамиды добилась смягчения наказания
Краевую комиссию по ликвидации ЧС возглавил глава региона
Пермяк Леонид Юзефович написал 3 текста для «Тотального диктанта»
Вести-Спорт. Пермь
В Перми прошел забег на диванах
Край поддержит молодых мам
«Резиновый дом»: Кто в теремочке живет?
Создательница финансовой пирамиды пытается обжаловать приговор
В Прикамье задержали банду лжегазовиков
Строителя «картонных» домов арестовали на 1,5 месяца
Добавить комментарий: