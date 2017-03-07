Организатор финансовой пирамиды добилась смягчения наказания
Создатель группы компаний «Финист» Лариса Нефедова, приговоренная в декабре прошлого года за мошенничество к девяти годам лишения свободы, смогла добиться смягчения наказания. Пермский краевой суд сократил срок на 1 год. Предприимчивая бизнесвумен, пользуясь своим авторитетом, брала деньги у друзей и знакомых и обещала им рекордные проценты. В итоге ею была создана финансовая пирамида. Следователи смогли доказать 24 эпизода мошенничества на сумму почти 90 миллионов рублей. Несмотря на то, что срок Ларисе Нефедовой сократили, ни одно из ее преступных деяний не было оправдано.
Сергей Кутуев, государственный обвинитель: "Жалобы подсудимой и защиты в целом оставлены без удовлетворения. Фактически приговор суда первой инстанции, апелляция согласилась в основном с наказанием".
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