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Краевую комиссию по ликвидации ЧС возглавил глава региона
Глава Прикамья Максим Решетников возглавил региональную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. О своем решении глава региона заявил во время рабочего визита в краевое Управление МЧС. Временно исполняющий обязанности губернатора ознакомился с работой центра управления ЧС и оценил технику, с которой работают спасатели.
Олег Попов, начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Отсюда осуществляется все управление. Здесь мы подключаем, на экран выводим тот объект, на котором произошло то или иное происшествие. И здесь Москва с нас спрашивает, вопросы задает. И собственно отсюда происходит все управление силами и средствами на территории Пермского края".
После экскурсии глава региона провел заседание КЧС. Главными вопросами на повестке стали пожарная безопасность и подготовка к весеннему половодью. В прошлом году в связи с паводком в крае была объявлена чрезвычайная ситуация. Тогда больше всего пострадали Кишертский, Кунгурский районы, а также город Кудымкар. Максим Решетников отметил, что нельзя допустить повторения прошлогодней ситуации с подтоплением жилых домов. Среди важных задач – организация превентивных мер, информирование жителей территорий о ситуации с весенним половодьем и выезды специалистов МЧС вместе с представителями Правительства «на места», чтобы в оперативном режиме оценить подготовку к паводку.
Максим Решетников, врио губернатора Пермского края: "Принял решение комиссию по чрезвычайным ситуациям возглавить лично - на ближайшие год-полтора. С тем, чтобы усилить это направление работы, скоординировать, чтобы мы всегда были готовы к разным ситуациям. При этом работа по предотвращению ЧС всегда требует от нас мобилизации".
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