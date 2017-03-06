Пермяк Леонид Юзефович написал 3 текста для «Тотального диктанта»
В этом году автором "Тотального диктанта" стал писатель - выходец из Перми, лауреат премии "Большая книга" Леонид Юзефович. Об этом сообщили в дирекции фонда "Тотальный диктант". Юзефович подошёл к своей задаче более чем ответственно: он написал не один, а целых три текста по 250 слов каждый. Общее название для всех трёх эссе - "Город и река".
Каждый текст посвящён одному из родных городов автора: Перми, Улан-Удэ и Санкт-Петербургу, а также рекам, на которых эти города стоят. Каждое из трёх эссе будет использовано в качестве диктанта в одном из трёх часовых поясов, в которых пройдёт диктант. На Дальнем Востоке и в Сибири будет звучать эссе про Улан-Удэ, на Урале - про Пермь, в центральной и западной части России - про Санкт-Петербург. Автор, по традиции, будет диктовать в Новосибирске, на родине "Тотального диктанта". Леонид Юзефович - не первый писатель из Перми, ставший автором текста "Тотального диктанта". В 2014 году этот текст написал Алексей Иванов. Тотальный диктант-2017 состоится 8 апреля. Готовиться к нему можно начать уже сейчас: бесплатные занятия проходят в библиотеке им. Горького.
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