Вести-Спорт. Пермь
Смотрите последние спортивные новости региона в программе "Вести-Спорт" на канале "Россия-24".
В этом выпуске:
-Баскетбольный клуб "ПАРМА" усилился на финише дозаявочной кампании хорватом Домагоем Самацем.
- 5 марта Пермский Амкар начинает весеннюю серию матчей выездной встречей с "Уралом".
- В Москве начались финальные соревнования Кубка России по конькобежному спорту среди мужчин и женщин.
- Первенство Пермского края по греко-римской борьбе среди юношей 2000-2002 г. р.
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