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← В Перми прошел забег на диванах

Вести-Спорт. Пермь

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Вести-Спорт

Смотрите последние спортивные новости региона в программе "Вести-Спорт" на канале "Россия-24".

 

В этом выпуске:

-Баскетбольный клуб "ПАРМА" усилился на финише дозаявочной кампании хорватом Домагоем Самацем. 
- 5 марта Пермский Амкар начинает весеннюю серию матчей выездной встречей с "Уралом". 
- В Москве начались финальные соревнования Кубка России по конькобежному спорту среди мужчин и женщин. 
- Первенство Пермского края по греко-римской борьбе среди юношей 2000-2002 г. р.

 

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 06.03.2017 в 16:50 в рубрике - Новости телеканалов

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