В Перми прошел забег на диванах
Для тех, кто не представляет своей жизни без дивана. На стадионе "Юность" прошло необычное соревнование, для участия в котором необходимо было совместить две вещи, которые в обычной жизни парами не встречаются - диван и коньки. К соревнованию по скоростному преодолению дистанции на коньках с диванами допускались команды в составе пяти человек старше 18 лет. Участники выступают на коньках, двое - сидят на диване, трое других - толкают. Дистанция забега - 300 метров.
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