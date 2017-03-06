Край поддержит молодых мам
60 тысяч рублей могут получить молодые мамы Прикамья в качестве поддержки за рождение первого ребенка. Региональные власти запустили программу "Пермские первенцы". Деньги будут доступны только после исполнения малышу полутора лет. Среди условий получения выплаты: рождение ребенка с 1 февраля 2017 года по 31 декабря 2019 года, полная семья, возраст мамы от 19 до 24 лет, родители должны проживать в Пермском крае не менее пяти лет.
Марина Визе, заместитель министра социального развития Пермского края: "Мы планируем что эта выплата, которая будет осуществляться через систему карт, позволит обеспечить ребенка всем необходимым, продуктами питания, товарами детского ассортимента".
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