«Резиновый дом»: Кто в теремочке живет?

В Перми осудили трех мужчин, прописавших в одном доме 120 мигрантов. Члены преступной группы, организовавшие незаконную миграцию иностранных граждан в период с 2014 года по 2015 год, организовали массовое незаконное пребывание иностранных граждан на территории Пермского края. Злоумышленники за деньги подделывали уведомления о прибытии. С каждого мигранта они брали по 4 тысячи рублей. В результате этого в жилом помещении на учет незаконно было поставлено около 120 человек. Суд приговорил организатора к 4 годам лишения свободы со штрафом 200 тыс. рублей, а двух его соучастников - к 2 годам лишения свободы со штрафами по 150 тыс. рублей.