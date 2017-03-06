«Резиновый дом»: Кто в теремочке живет?
В Перми осудили трех мужчин, прописавших в одном доме 120 мигрантов. Члены преступной группы, организовавшие незаконную миграцию иностранных граждан в период с 2014 года по 2015 год, организовали массовое незаконное пребывание иностранных граждан на территории Пермского края. Злоумышленники за деньги подделывали уведомления о прибытии. С каждого мигранта они брали по 4 тысячи рублей. В результате этого в жилом помещении на учет незаконно было поставлено около 120 человек. Суд приговорил организатора к 4 годам лишения свободы со штрафом 200 тыс. рублей, а двух его соучастников - к 2 годам лишения свободы со штрафами по 150 тыс. рублей.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Создательница финансовой пирамиды пытается обжаловать приговор
В Прикамье задержали банду лжегазовиков
Строителя «картонных» домов арестовали на 1,5 месяца
Пришлите деньги: Мошенники звонят от имени Центробанка
Театр-Театр получил первый подарок к юбилею - концертный рояль
Двухлетнему Эмилю нужна помощь
Пермь отметит столетие гениального конструктора
На пермской «лесной бирже» заключили первую сделку
В ФСБ возбудили уголовное дело в отношении экс-министра сельского хозяйства Прикамья
В убийстве 10-летней девочки сознался таксист
Добавить комментарий: