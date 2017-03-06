Создательница финансовой пирамиды пытается обжаловать приговор
Основатель группы компаний "Финист", она же создатель финансовой пирамиды, Лариса Нефедова сегодня пытается обжаловать приговор, вынесенный ей в декабре прошлого года. 9 лет назначил тогда суд за мошенничество с займами.
Лариса Нефедова руководила группой компаний «Финист», занимавшихся юридической помощью и сделками с недвижимостью.Для своих, как она утверждала, «коммерческих» целей, в процессе предпринимательской деятельности у ряда жителей города Перми она занимала деньги и за их использование обещала выплачивать хорошие дивиденды - от 5 до 10 процентов в месяц. Созданная финансовая пирамида рухнула. Но с 2010 по 2013 год Нефедова успела получить с граждан внушительную сумму. Следователям удалось доказать ущерб в 160 миллионов рублей. Но Нефедова с самого начала заявляла и заявляет о своей невиновности. В списке пострадавших от действий Нефедовой - 30 человек.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
В Прикамье задержали банду лжегазовиков
Строителя «картонных» домов арестовали на 1,5 месяца
Пришлите деньги: Мошенники звонят от имени Центробанка
Театр-Театр получил первый подарок к юбилею - концертный рояль
Двухлетнему Эмилю нужна помощь
Пермь отметит столетие гениального конструктора
На пермской «лесной бирже» заключили первую сделку
В ФСБ возбудили уголовное дело в отношении экс-министра сельского хозяйства Прикамья
В убийстве 10-летней девочки сознался таксист
«Регионы России» - настоящая ярмарка
Добавить комментарий: