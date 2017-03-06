Создательница финансовой пирамиды пытается обжаловать приговор

Основатель группы компаний "Финист", она же создатель финансовой пирамиды, Лариса Нефедова сегодня пытается обжаловать приговор, вынесенный ей в декабре прошлого года. 9 лет назначил тогда суд за мошенничество с займами.

Лариса Нефедова руководила группой компаний «Финист», занимавшихся юридической помощью и сделками с недвижимостью.Для своих, как она утверждала, «коммерческих» целей, в процессе предпринимательской деятельности у ряда жителей города Перми она занимала деньги и за их использование обещала выплачивать хорошие дивиденды - от 5 до 10 процентов в месяц. Созданная финансовая пирамида рухнула. Но с 2010 по 2013 год Нефедова успела получить с граждан внушительную сумму. Следователям удалось доказать ущерб в 160 миллионов рублей. Но Нефедова с самого начала заявляла и заявляет о своей невиновности. В списке пострадавших от действий Нефедовой - 30 человек.