В Прикамье задержали банду лжегазовиков

В Прикамье задержали банду мошенников, которые выдавали себя за работников газовой службы. Они якобы устанавливали пенсионерам газоанализаторы, а за услуги брали немалые деньги. В середине января в полицию Октябрьского района обратился пожилой мужчина. Он сообщил, что неизвестные под предлогом установки газоанализаторов зашли в его дом. Пока мужчина имитировал установку оборудования, женщина отвлекала хозяина дома. Потом они потребовали у пенсионера 6500 рублей, которые он им отдал. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества. В итоге были задержаны трое подозреваемых. Установлено, что женщина 1971 года рождения совершала преступления с двумя соучастниками 1988 и 1989 годов рождения. Все они арестованы. Следствием установлены три эпизода мошенничества, сообщают в краевой полиции.

Не впускайте в дом посторонних людей, кем бы они ни представлялись и о чем бы ни просили, пока не покажут свои документы. Перезвоните в организацию, от которой они пришли, и убедитесь в том, что они там работают.