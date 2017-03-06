Строителя «картонных» домов арестовали на 1,5 месяца

В Лысьве на один месяц и 20 дней судья арестовал экс-директора строительной фирмы Андрея Кучеровских по делу о "картонных" домах. В 2014 году в дома, построенные его компанией, администрация заселяла людей из ветхого и аварийного жилья. Всего было построено 3 многоквартирных дома по 50 квартир в каждом. Сегодня дома признаны опасными для проживания. Следователи полагают, что раскрыли грандиозную аферу. Началось с того, что жители стали жаловаться сначала на отсутствие звукоизоляции, а затем на появившиеся в стенах дыры. Проведенная экспертиза показала, что все три дома построены с грубыми нарушениями в устройстве основания фундаментов и стен цокольной части, а также перекрытий. Большая часть выявленных дефектов неустранима и носит критический характер. Существует риск внезапного обрушения домов.