Строителя «картонных» домов арестовали на 1,5 месяца

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арест

В Лысьве на один месяц и  20 дней судья арестовал экс-директора строительной фирмы Андрея Кучеровских по делу о "картонных" домах.  В  2014 году в дома, построенные его компанией, администрация заселяла людей из ветхого и аварийного жилья.  Всего было построено 3 многоквартирных дома по 50 квартир в каждом.  Сегодня дома признаны опасными  для проживания. Следователи полагают, что раскрыли грандиозную аферу.  Началось с того, что жители стали жаловаться сначала  на  отсутствие звукоизоляции, а затем на появившиеся в стенах дыры. Проведенная экспертиза  показала, что все  три дома построены с грубыми нарушениями в устройстве основания фундаментов и стен цокольной части, а также перекрытий.  Большая часть выявленных дефектов неустранима и носит критический  характер. Существует риск внезапного обрушения домов.  

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 06.03.2017 в 12:36 в рубрике - Новости телеканалов

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