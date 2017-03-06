Пришлите деньги: Мошенники звонят от имени Центробанка

На сотовые телефоны жителей Прикамья вновь стали поступать различные сообщения с просьбой отправить деньги на тот или иной номер. Теперь мошенники даже звонят от имени Центробанка. Как не угодить в ловушку?

Анатолию позвонили якобы из Центробанка. Сказали - вы выиграли 250 тысяч, нужно перевести 18 800, чтобы оформить бумаги, мужчина обрадовался, занял у друзей и заплатил. Позвонили снова, на этот раз требовалось еще 30 тысяч. Эти деньги пенсионер решил взять в кредит, в банке и узнал, что попался на удочку мошенников.

От имени Центробанка мошенники пытаются обмануть и в смс - якобы с карты сняли деньги, перезвоните и разберитесь. В этом случае списываются значительные суммы с телефонного счета.

Самое главное в таких случаях помнить, что Центробанк с физическими лицами не работает, смс не рассылает, розыгрыши не проводит. Да и от обычного банка сообщения с просьбой перевести денег вряд ли придут.

Вячеслав Белобородов, помощник управляющего отделения «Пермь» Банка России: "Если вам кто-то звонит и представляется сотрудником Центробанка и просит осуществить перевод или выплату, значит, вам звонит мошенник, нужно просто положить трубку".

Работают мошенники по ту сторону трубки с переменным успехом. Статистика мировая - каждую минуту в мобильных и интернет сетях страдают 12 человек. Способы самые изощренные. Вот, к примеру, не новый - пермяку пришло смс - ваш родственник попал в беду, переведите деньги.

В первую очередь мошенники захотят узнать номер вашей банковской карты, а также пин-код, но самое главное - пак-код на обратной стороне карты. Специалисты утверждают, что эту информацию нельзя раскрывать даже сотрудникам банка, и в таком случае деньги с карты никуда не исчезнут.