Театр-Театр получил первый подарок к юбилею - концертный рояль
Пермский академический Театр-Театр получил первый подарок к 90-летнему юбилею - концертный рояль всемирно известной фирмы Petrof (Петроф) стоимостью восемь миллионов рублей. 700-килограммовый музыкальный инструмент водрузили с помощью крана сначала в здание, а потом на большую сцену. Часть средств на его приобретение собрали зрители. В столицу Прикамья он прибыл прямо с чешской фабрики. Услышать музыку можно будет уже 14 марта.
Анатолий Пичкалев, директор Пермского академического Театра-Театр: "Мы специально ездили на фабрику, выбирали из предложенных роялей. В нашем драматическом театре рояль вроде бы неуместен, но вы знаете, что половина спектаклей у нас сейчас музыкальные".
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