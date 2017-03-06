Двухлетнему Эмилю нужна помощь

В Прикамье объявили сбор денег для спасения двухлетнего ребенка. Мальчику сделали сложнейшую операцию по пересадке костного мозга в Санкт-Петербурге. Сейчас он там идет на поправку, но для реабилитации нужны дорогостоящие лекарства. Помочь может любой, просто отправив смс.

Татьяна Латыпова: "Мы лечимся уже год, и сложно сказать, каким бы он был, если бы мы не были в больнице все это время".

Больничные стены, капельницы и бесконечные анализы - именно так проходят дни маленького Эмиля. В 2016 году мальчику поставили диагноз острый лейкоз – предраковое состояние. Малышу потребовалась пересадка костного мозга. Донором стал папа - ДНК Роберта совпали с сыном - врачи говорят, что это большая удача. Трансплантацию провели в Санкт-Петербургском центре - операцию Эмиль перенес хорошо и сейчас идет на поправку.

Татьяна Латыпова: "Он молодец. Он все это выдержал молодцом, он не стал нервным, очень редко устраивает концерты, как даже здоровые дети делают. У него выдержанный характер. Единственное, он терпеть не может переклеивать пластырь на катетере, но это мало кто любит, конечно".

Сейчас мальчику необходимы сильные лекарства для защиты от инфекций. Государственной квотой они не покрываются, а у родителей Эмиля таких денег нет.

Олеся Паина, заведующая отделением НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой (Санкт-Петербург): "Поскольку он продолжает принимать иммуносупрессивные препараты, риск развития тяжелых инфекционных состояний на этом фоне очень высокий, и для этого необходима определенная сопроводительная терапия. Для нас сейчас тревожны грибковые поражения, необходимо очень дорогостоящее лечение".

Помочь Эмилю просто - нужно отправить смс со словом «дети» на короткий номер 5542. Операторы МТС и ТЕЛЕ2 попросят своих абонентов подтвердить перевод - сделайте это, иначе деньги до малыша не дойдут. Пожертвования можно внести и другими способами, все они указаны на сайте Русфонда.

Мама Эмиля - Татьяна надеется, что телезрителям удастся собрать необходимую сумму – 45 тысяч рублей - для выздоровления ее малыша. По прогнозам врачей, если все пойдет хорошо, Эмиль вернется домой к папе и сестре уже через 3 месяца.