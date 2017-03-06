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Пермь отметит столетие гениального конструктора

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Соловьев

В Перми стартовали торжества в честь векового юбилея Павла Соловьева – гениального конструктора, создателя первого в истории страны серийного двухконтурного реактивного двигателя. 35 лет, до 1988 года, Соловьев возглавлял конструкторское бюро - ныне известное как предприятие ОДК «Авиадвигатель». Именно здесь вручали особые дипломы выпускникам, окончившим Пермский политехнический университет по специальности «Авиационные двигатели».

Иноземцев

Александр Иноземцев, управляющий директор - генеральный конструктор АО «ОДК Авиадвигатель»: "В этом году мы, и не только мы, все авиационщики, двигателисты нашей страны, и не только, отмечаем знаменательное событие – 26 июня исполнится 100 лет со дня рождения Павла Соловьева. Это легендарный конструктор, основатель нашей школы, в частности мой учитель".

Соловьев

Настоящее признание конструктор получил после воплощения в железе первого двухконтурного турбореактивного двигателя Д-20П. Его модификация обеспечила расцвет вертолетостроения в СССР. Военный вариант, двигатель Д-30Ф6,  установлен и до сих пор работает на истребителях-перехватчиках Миг-31, а еще одно детище Соловьева, ПС-90А - на большинстве гражданских самолетов России. Всего восемь лет назад Пермский авиадвигатель начал свой первый, «не соловьевский» проект. Речь о нашумевшем двигателе для среднемагистральных самолетов ПД-14, и чуть менее известном ПД-35.

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 06.03.2017 в 10:30 в рубрике - Новости телеканалов

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