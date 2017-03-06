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На пермской «лесной бирже» заключили первую сделку
На пермской «лесной бирже» заключили первую сделку. Это произошло на презентации механизмов работы торговой площадки. Новый способ покупки и продажи леса стал доступен благодаря открытию в краевой столице представительства Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. По словам экспертов, представленная система поможет сделать лесную отрасль более прозрачной, выйти местным лесозаготовителям на международный уровень, а также создать дополнительные рабочие места.
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