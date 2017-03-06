В ФСБ возбудили уголовное дело в отношении экс-министра сельского хозяйства Прикамья
В ФСБ возбудили уголовное дело в отношении бывшего министра сельского хозяйства Пермского края Ивана Огородова. По данным СМИ, в частности газеты «Коммерсантъ», бывший чиновник был задержан и допрошен. Ему инкриминируется растрата денег, совершенная организованной группой в крупном размере. Также фигурантом по делу проходит управляющий птицефабрики «Менделеевская» Андрей Белкин.
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