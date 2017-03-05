«Регионы России» - настоящая ярмарка

Несмотря на начало марта, дачный сезон открыли на Пермской ярмарке. В рамках новой выставки «Регионы России» здесь представили все, что нужно для будущих работ в огороде.

«Регионы России» - это выставка-продажа разнообразных товаров и деликатесов. С приближением дачного сезона некоторые предложения особенно актуальны. Сюда же можно отправиться за подарками к 8 Марта. Светлана сделала выбор в пользу кардигана из чистой шерсти: несмотря на сложный узор и элементы валяния, его можно стирать в машине.

Выбрать товар или услугу по душе может каждый. Выставка «Регионы России» будет работать на площадке Пермской ярмарки до 5 марта.

Вот она - ярмарка в классическом понимании: здесь можно узнать последние городские новости, поторговаться, а иногда и показать свой характер, да и на других посмотреть. Главное, позитивный настрой, тогда и ярмарка подарит хорошее настроение.