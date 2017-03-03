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Бывший замминистра спорта остается в СИЗО

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Бывший замминистра спорта Пермского края Руслан Садченко  остается в СИЗО до 20 марта.  Пермский краевой суд признал законным  отказ в изменении для него  меры пресечения. Садченко, не дожидаясь срока предварительного  заключения, которое истекает 20 марта, ходатайствовал о замене содержания под стражей на более мягкую меру пресечения. Ленинский суд Перми в  этом ходатайстве  ему отказал. Отказ он обжаловал в краевом суде, но также потерпел неудачу.  Руслан Садченко стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества  и реконструкции стадиона ДИНАМО в Перми. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 03.03.2017 в 18:33 в рубрике - Новости телеканалов

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