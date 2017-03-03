Бывший замминистра спорта остается в СИЗО

Бывший замминистра спорта Пермского края Руслан Садченко остается в СИЗО до 20 марта. Пермский краевой суд признал законным отказ в изменении для него меры пресечения. Садченко, не дожидаясь срока предварительного заключения, которое истекает 20 марта, ходатайствовал о замене содержания под стражей на более мягкую меру пресечения. Ленинский суд Перми в этом ходатайстве ему отказал. Отказ он обжаловал в краевом суде, но также потерпел неудачу. Руслан Садченко стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества и реконструкции стадиона ДИНАМО в Перми.