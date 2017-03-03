← В Прикамье привезли шип тернового венца и часть туники Христа
Ориентир - на победу
В Перми стартовал Финал Зимней Спартакиады учащихся по спортивному ориентированию на лыжах. На спорткомплексе "Пермские медведи" 180 юношей и девушек со всей России ищут заветные отметки и показывают чудеса выносливости на трассах. Мы побывали в самой гуще событий.
Два года подряд пермяки выигрывают Зимнюю Спартакиаду учащихся по спортивному ориентированию на лыжах. И, вот, наконец- то, проведение её финальной части доверили Пермскому краю.
Анвар Нурисламов, президент федерации спортивного ориентирования Пермского края: "Очень интересный зрелищный вид спорта. По приходу на стадион, они проходят оценочный круг, как в биатлоне".
Александр Прохоров, вице- президент Федерации спортивного ориентирования России: "В любом другом виде спорта спортсмен и тренер находятся всегда в контакте. Даже, если идёт лыжная гонка, тренер может стоять на дистанции - подсказывать всё. Мы с детства приучаем детей принимать самостоятельное решение. Потому что тренер видит спортсмена на старте и на финише".
Пока юноши и девушки со всей России ставят отметки на пермской трассе, прикамские ориентировщики, между прочим, костяк и лидеры отечественной сборной, завоёвывают награды высшего достоинства на Всемирных Военных играх в Сочи.
Соревнования продлятся три дня, кроме маркированной трассы, участников ожидают испытания по заданному направлению и 3-этапная эстафета. В каждой дисциплине пройдёт награждение, а в заключении будут подсчитаны все индивидуальные очки и определён лучший субъект РФ.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
В Прикамье привезли шип тернового венца и часть туники Христа
Повесьте трубку - это мошенники!
Неповторимое слово в фотографии
Тополиный пух, солома, мох: в Перми открылась выставка флористики
В Перми прошел Молодёжный форум финансовой культуры «Время - деньги»
«Барокко» бросает зрителям вызов
Всемирные военные игры: Пермские ориентировщики принесли России золото
Дело «Ковчега» расследовали почти 8 лет
Материнскому капиталу исполнилось 10 лет
Уникальную рукопись нашли в сарае
Добавить комментарий: