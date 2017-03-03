Ориентир - на победу

В Перми стартовал Финал Зимней Спартакиады учащихся по спортивному ориентированию на лыжах. На спорткомплексе "Пермские медведи" 180 юношей и девушек со всей России ищут заветные отметки и показывают чудеса выносливости на трассах. Мы побывали в самой гуще событий.

Два года подряд пермяки выигрывают Зимнюю Спартакиаду учащихся по спортивному ориентированию на лыжах. И, вот, наконец- то, проведение её финальной части доверили Пермскому краю.



Анвар Нурисламов, президент федерации спортивного ориентирования Пермского края: "Очень интересный зрелищный вид спорта. По приходу на стадион, они проходят оценочный круг, как в биатлоне".

Александр Прохоров, вице- президент Федерации спортивного ориентирования России: "В любом другом виде спорта спортсмен и тренер находятся всегда в контакте. Даже, если идёт лыжная гонка, тренер может стоять на дистанции - подсказывать всё. Мы с детства приучаем детей принимать самостоятельное решение. Потому что тренер видит спортсмена на старте и на финише".

Пока юноши и девушки со всей России ставят отметки на пермской трассе, прикамские ориентировщики, между прочим, костяк и лидеры отечественной сборной, завоёвывают награды высшего достоинства на Всемирных Военных играх в Сочи.

Соревнования продлятся три дня, кроме маркированной трассы, участников ожидают испытания по заданному направлению и 3-этапная эстафета. В каждой дисциплине пройдёт награждение, а в заключении будут подсчитаны все индивидуальные очки и определён лучший субъект РФ.