В Прикамье привезли шип тернового венца и часть туники Христа
В Прикамье привезли шип тернового венца и часть туники Иисуса Христа из собора Парижской Богоматери. Как рассказали в пресс-службе Соликамской епархии, святыни прибыли в Прикамье из Парижского собора Нотр-Дам, где они хранились с 13-го века. В Пермском крае они останутся навсегда и будут храниться в Свято-Троицком мужском монастыре. Как сообщил архиеписко Соликамский и Чусовской Зосима, "такие святыни имеют огромное значение для духовного укрепления верующих людей. Потому что это не просто материальные вещи. Они несут великую благодать. Человек, подойдя к ним, может ничего не заметить, но эти святыни воздействуют на его душу".
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