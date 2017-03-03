Повесьте трубку - это мошенники!
В Прикамье активизировали телефонные мошенники. На этот раз обман связан со звонками и смс-сообщениями по мобильному телефону. К примеру, звонящие представляются сотрудниками Центробанка, сообщают о крупном выигрыше и просят владельцы телефона перевести деньги за разблокировку счета. Еще один вариант - приходит смс о переводе средств с банковской карты и предложение позвонить по указанному номеру для отмены операции.
Вячеслав Белобородов, помощник управляющего отделения "Пермь" Банка России: "ЦБ с физлицами не работает, он не выпускает карты, не списывает деньги, не выплачивает компенсации, премии. Если вам звонят и представляются сотрудником ЦБ и предлагают что-то сделать с картой, нужно повесить трубку".
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