Повесьте трубку - это мошенники!

В Прикамье активизировали телефонные мошенники. На этот раз обман связан со звонками и смс-сообщениями по мобильному телефону. К примеру, звонящие представляются сотрудниками Центробанка, сообщают о крупном выигрыше и просят владельцы телефона перевести деньги за разблокировку счета. Еще один вариант - приходит смс о переводе средств с банковской карты и предложение позвонить по указанному номеру для отмены операции.

Вячеслав Белобородов, помощник управляющего отделения "Пермь" Банка России: "ЦБ с физлицами не работает, он не выпускает карты, не списывает деньги, не выплачивает компенсации, премии. Если вам звонят и представляются сотрудником ЦБ и предлагают что-то сделать с картой, нужно повесить трубку".