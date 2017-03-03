Неповторимое слово в фотографии

В Пермской художественной галерее открылась выставка знаменитого кинооператора и фотохудожника Анатолия Дмитриевича Заболоцкого. Наибольшее признание пришло к Д. Заболоцкому после фильмов В. Шукшина "Печки-лавочки" и "Калина красная". Свое неповторимое слово сказал Анатолий Дмитриевич и в художественной фотографии, которой посвятил более 40 лет.

На экспозиции, которая называется "Жизнь подарила увидеть…" будет представлено около 400 авторских произведений. Среди них пейзажи, на которых запечатлены Русский Север, побережье Белого моря, горный Алтай, Хакасия и Тыва, побережье Ледовитого океана на крайнем северо-востоке Якутии, Байкал и Лена, Саяны и Обь, Русская равнина и Урал.

Особый интерес вызывают документальные фотографии, сделанные во время съемок фильмов, а также портреты известных деятелей отечественной культуры таких, как Шукшин и Астафьев.