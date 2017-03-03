Тополиный пух, солома, мох: в Перми открылась выставка флористики

Эксклюзивные произведения искусства представили на выставке флористики, которая открылась в пермском ДК Солдатова, - поделки из ржи, пшеницы, полевых цветов и даже из тополиного пуха.

Солома, листья деревьев, лепестки цветов, мох, кожура фруктов и овощей. На первый взгляд, это просто растительные материалы, но для флориста это источник вдохновения для создания необыкновенных картин.

Елена Солодилова, руководитель народного клуба "Флорист": "Флористы работают только с растительным материалом. Наши картины не подкрашиваются и ничего не вырисовывается, только растительный материал, который мы находим в лесу, в парке, в сквере".

Народный клуб "Флорист" был создан в Перми в 1975 году. С тех пор мастера ежегодно представляют отчет о своей работе на весенней выставке. В этом году здесь представлено около 100 работ - это и картины в технике прессованной флористики, и цветочные композиции.

Елена Солодилова, руководитель народного клуба "Флорист": "По особой технологии все это засушивается специально, и только потом начинают создаваться эти прекрасные картины. Эти картины эксклюзивные, они все выполнены в одном экземпляре".

Эмилия Владимировна пришла на курсы как только вышла на пенсию. Теперь она в числе опытных флористов клуба. Женщина работает с необычным материалом - тополиным пухом. Создание таких картин - тонкая и кропотливая работа, пух наносится на основу при помощи иголки или пинцета, ворсинки разглаживаются в одном направлении. Но важен не только процесс создания работы, рассказывает мастер, но и подготовка материала. Например "грязный" пух с земли не подходит, Эмилия Владимировна сама собирает его с повалившихся деревьев.



Попробовать себя в роли флориста может каждый, кого заинтересовала выставка в ДК Солдатова. Прямо на месте можно записаться на курсы.

Елена Солодилова, руководитель народного клуба "Флорист": "Курсы состоят из 10 занятий по 2 часа. Мы учим, как правильно во время лета заготовить материал, затем с октября мы начинаем заниматься".

Выставка флористов продолжит свою работу в ДК Солдатова до 30 марта.