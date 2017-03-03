В Перми прошел Молодёжный форум финансовой культуры «Время - деньги»

Можно ли научится планировать своё финансовое будущее? Какие нужны знания, инструменты, чтобы жизнь стала богаче и интересней? Эти и многие другие вопросы активно обсуждали на Молодёжном форуме финансовой культуры «Время-деньги», который на днях прошел в Перми. Организаторы форума - Министерство финансов Пермского края и экономический факультет Пермского классического университета. Краевой Минфин более шести лет проводит активную работу по повышению финансовой грамотности населения нашего региона. Молодёжи в этом году - особое внимание.

Ольга Антипина, Первый заместитель Председателя правительства Пермского края: "Я думаю , что после этого форума у молодёжи должна быть уверенность в том, что в этом мире они не одиноки . Что бы ни случилось, какая проблема бы ни возникла, всегда есть люди, которые готовы помочь, главное - знать, куда нужно обратиться. И второе, чтобы была уверенность, что финансовый достаток это достижимо!"

Во Дворце культуры студентов разместилось множество площадок, где специалисты налоговой, пенсионной службы, представители банков, государственных органов, активисты бизнес- сообщества делились с молодёжью Прикамья своими профессиональными секретами, открывали тайны управления личными средствами, увлекали, призывали к дискуссии, наталкивали на размышления к примеру, об инвестициях или что лучше - брать ипотеку или снимать жильё?

«Гвоздём» программы Молодёжного форума финансовой культуры стал квест «Время-деньги», такой своеобразный практический опыт по планированию личного бюджета и достижению финансовых целей. Участники -12 команд, где каждая, в соответствии со своей легендой, должна преодолеть 12 этапов! Выбрать в виртуальном магазине правильный финансовый продукт, пройти уровень финансовой безграмотности, продемонстрировать способности полемизировать, понимать собеседника и вести диалог. Есть даже такое испытание как Чёрная комната - из серии детских страшилок. Выигрывает тот, кто быстро, правильно решит все задачи и заработает за это больше всех виртуальных денег.

Татьяна Миролюбова, декан экономического факультета ПГНИУ, доктор экономических наук, депутат ЗС Пермского края: "С внедрением электронных технологий меняется восприятие людей, и очень важно, чтобы они в форме квеста не просто получили теоретические знания, а в форме квеста попробовали принять какое-то решение в экономической, финансовой сфере".

В рамках форума состоялось награждение лучших журналистов, пишущих на темы финансовой грамотности. Как отметила в своем выступлении и.о.министра финансов Пермского края Елена Чугарина, без журналистов, без их профессионализма и заинтересованности невозможно финансовое просвещение граждан.