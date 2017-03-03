«Барокко» бросает зрителям вызов

Карнавал безумных королей, великих прорицателей, античных вестников и посланцев судьбы - музыкальный спектакль "Барокко" определенно бросает зрителям вызов, впрочем и актером тоже. Над постановкой работает французская кампания "театр No no" во главе с режиссером, хореографом и сценографом Сержем Нуаелем.

В постановке задействованы как французские актеры, так и пермские. Вся балетная труппа, хор и оркестр Театра - Театр. И у них есть всего десять дней, чтобы сделать спектакль, поскольку "Барокко" - это история, которая по замыслу авторов создается здесь и сейчас. И в каждом городе она своя.

Серж Нуаель, режиссер спектакля (Франция): "В зависимости от места, где играется спектакль, пространства и условий спектакль изменяется. Мы ставили его в Париже, Марселе, Брюсселе и вот сейчас в Перми. Здесь мы текст уже меняли два раза - добавили и поменяли несколько сцен, добавили женский хор и полностью изменили финал".

Спектакль "Барокко" - это своего рода опера. Сюжет строится вокруг судьбы одного человека, ставшего Папой Римским, она обретает форму, следуя за его мечтами и метаморфозами. Круговорот истории отражается в непрестанной карусели сказаний, мифов символических образов героев театра. Среди них Падший Ангел, Человек-Карнавал, старые Близнецы, Прорицатель, Триада желания и другие. Но главным действующим лицом этого бала заблудших душ становится хор.

Неожиданные переходы, виртуозные пассажи в пении, одновременное звучание множества инструментов и использование танцевальных ритмов - суть барочной музыки. Барокко - это величие, пышность, совмещение реальности и иллюзии, стиль, который призван облагораживать и приукрашивать. В этой эстетике и создают спектакль в Театре - театр.

Марион Кутрис, автор текста: "Продолжая традицию барокко, мы привнесли во всю эту историю долю иронии, юмора, барочная история говорит всегда о смерти и одновременно возвышенна, смеется над ней, это как бы смешение регистра - с одной стороны, возвышенный чрезмерный язык метафоры, с другой - язык повседневной жизни".

Премьера спектакля "Барокко" состоится в Пермском академическом Театре - Театр 9 и 10 марта в рамках фестиваля "Пространство режиссуры".