Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Новости телеканалов

← Всемирные военные игры: Пермские ориентировщики принесли России золото

В Перми прошел Молодёжный форум финансовой культуры «Время - деньги» →

«Барокко» бросает зрителям вызов

Смотреть

барокко

Карнавал безумных королей, великих прорицателей, античных вестников и посланцев судьбы - музыкальный спектакль "Барокко" определенно бросает зрителям вызов, впрочем и актером тоже. Над постановкой работает французская кампания "театр No no" во главе с режиссером, хореографом и сценографом Сержем Нуаелем.

В постановке задействованы как французские актеры, так и пермские. Вся балетная труппа, хор и оркестр Театра - Театр. И у них есть всего десять дней, чтобы сделать спектакль, поскольку "Барокко" - это история, которая по замыслу авторов создается здесь и сейчас. И в каждом городе она своя.

Серж Нуаель

Серж Нуаель, режиссер спектакля (Франция): "В зависимости от места, где играется спектакль, пространства и условий спектакль изменяется. Мы ставили его в Париже, Марселе, Брюсселе и вот сейчас в Перми. Здесь мы текст уже меняли два раза - добавили и поменяли несколько сцен, добавили женский хор и полностью изменили финал". 

Спектакль "Барокко" - это своего рода опера. Сюжет строится вокруг судьбы одного человека, ставшего Папой Римским, она обретает форму, следуя за его мечтами и метаморфозами. Круговорот истории отражается в непрестанной карусели сказаний, мифов символических образов героев театра. Среди них Падший Ангел, Человек-Карнавал, старые Близнецы, Прорицатель, Триада желания и другие. Но главным действующим лицом этого бала заблудших душ становится хор.

Неожиданные переходы, виртуозные пассажи в пении, одновременное звучание множества инструментов и использование танцевальных ритмов - суть барочной музыки. Барокко - это величие, пышность, совмещение реальности и иллюзии, стиль, который призван облагораживать и приукрашивать. В этой эстетике и создают спектакль в Театре - театр.

барокко

Марион Кутрис, автор текста: "Продолжая традицию барокко, мы привнесли во всю эту историю долю иронии, юмора, барочная история говорит всегда о смерти и одновременно возвышенна, смеется над ней, это как бы смешение регистра - с одной стороны, возвышенный чрезмерный язык метафоры, с другой  - язык повседневной жизни".

Премьера спектакля "Барокко" состоится в Пермском академическом Театре - Театр 9 и 10 марта в рамках фестиваля "Пространство режиссуры".

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 03.03.2017 в 15:24 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Всемирные военные игры: Пермские ориентировщики принесли России золото

Дело «Ковчега» расследовали почти 8 лет

Материнскому капиталу исполнилось 10 лет

Уникальную рукопись нашли в сарае

В Пермь привезли камчатские деликатесы

Опасно для жизни: В Лысьве три новостройки на грани обрушения

В Перми загорелся пассажирский автобус

Приговор основателям пирамиды «Ковчег» будут зачитывать месяц

Мы из СССР!

В Пермском ТЮЗе поставили «Преступление и наказание»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Всемирные военные игры: Пермские ориентировщики принесли России золото

В Перми прошел Молодёжный форум финансовой культуры «Время - деньги» →

Обратите внимание

в Перми

В Перми прошел Молодёжный форум финансовой культуры «Время - деньги»

Можно ли научится планировать своё финансовое будущее? Какие нужны знания, чтобы жизнь стала богаче и интересней?
смотреть читать03.03.2017 в 16:15
Метки: в Перми, Общество, Экономика

«Барокко» бросает зрителям вызов

Барокко - это величие, пышность, совмещение реальности и иллюзии. В этой эстетике и создают новый спектакль в Театре - театр.
смотреть читать03.03.2017 в 15:24
Метки: в Перми, Культура, Общество

Пермский театр оперы и балета объявил конкурс

До 1 апреля в театре будут принимать тексты об академической музыке и музыкальном театре на премию Резонанс.
читать03.03.2017 в 15:00
Метки: в Перми, Культура, Общество

Всемирные военные игры: Пермские ориентировщики принесли России золото

Пермские ориентировщики принесли сборной России победу в абсолютном зачёте III-их зимних Всемирных военных играх в Сочи.
смотреть читать03.03.2017 в 14:30
Метки: в Перми, Общество, Спорт, в России, В мире

Финансовая грамотность: Время - деньги!

«Гвоздём» программы Молодёжного форума финансовой культуры стал квест «Время-деньги».
читать03.03.2017 в 14:14
Метки: в Перми, Общество, Экономика, Деньги, Образование

в России

Всемирные военные игры: Пермские ориентировщики принесли России золото

Пермские ориентировщики принесли сборной России победу в абсолютном зачёте III-их зимних Всемирных военных играх в Сочи.
смотреть читать03.03.2017 в 14:30
Метки: в Перми, Общество, Спорт, в России, В мире

Пермское УФАС России на защите конкуренции

Дело Пермского УФАС России по установке ПАК «Стрелец-Мониториг» вошло в десятку лучших в отношении органов власти.
читать02.03.2017 в 15:13
Метки: в Перми, в России, Общество

Спортсменка из Чайковского завоевала золотую медаль по биатлону

Россиянка победила в пасьюте на 10 км, сумев по ходу гонки за счёт точной стрельбы подняться с 24-й позиции на первую.
смотреть читать01.03.2017 в 15:14
Метки: в Пермском крае, в России, В мире, Спорт

Дмитрий Медведев высоко оценил реализуемые в Прикамье инвестпроекты

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил стенд Пермского края на площадке Российского инвестиционного форума.
читать28.02.2017 в 18:42
Метки: в Пермском крае, в России, Экономика

Когда появились первые политтехнологи?

Как вы водку назовете, так она и развезет. Первые политтехнологи появились после явления Библии - уверен гость Радио России Алексей Куртов.
смотреть читать28.02.2017 в 18:20
Метки: в России, в Перми, Власть
Лента новостей RSS каналы

В Перми прошел Молодёжный форум финансовой культуры «Время - деньги»В Перми прошел Молодёжный форум финансовой культуры «Время - деньги»

«Барокко» бросает зрителям вызов«Барокко» бросает зрителям вызов

Пермский театр оперы и балета объявил конкурсПермский театр оперы и балета объявил конкурс

Всемирные военные игры: Пермские ориентировщики принесли России золотоВсемирные военные игры: Пермские ориентировщики принесли России золото

Финансовая грамотность: Время - деньги!Финансовая грамотность: Время - деньги!

В Перми издана книга, созданная детьми для детейВ Перми издана книга, созданная детьми для детей

Пермские врачи спасли 95 детей с экстремально низким весомПермские врачи спасли 95 детей с экстремально низким весом

В духе авангардизмаВ духе авангардизма

Житель Кунгура помог полицейским задержать вораЖитель Кунгура помог полицейским задержать вора

Штраф за раскопкиШтраф за раскопки

Судебные приставы приостановили деятельность Ленской ЦРБСудебные приставы приостановили деятельность Ленской ЦРБ

5 миллиардов на модернизацию5 миллиардов на модернизацию

Дело «Ковчега» расследовали почти 8 летДело «Ковчега» расследовали почти 8 лет

Материнскому капиталу исполнилось 10 летМатеринскому капиталу исполнилось 10 лет

Уникальную рукопись нашли в сараеУникальную рукопись нашли в сарае

В Пермь привезли камчатские деликатесыВ Пермь привезли камчатские деликатесы

Опасно для жизни: В Лысьве три новостройки на грани обрушенияОпасно для жизни: В Лысьве три новостройки на грани обрушения

В Перми загорелся пассажирский автобусВ Перми загорелся пассажирский автобус

Жизнь подарила увидетьЖизнь подарила увидеть

Приговор основателям пирамиды «Ковчег» будут зачитывать месяцПриговор основателям пирамиды «Ковчег» будут зачитывать месяц

Мы из СССР!Мы из СССР!

В Пермском ТЮЗе поставили «Преступление и наказание»В Пермском ТЮЗе поставили «Преступление и наказание»

Вести-спорт. Пермь: Быстрее! Выше! Сильнее!Вести-спорт. Пермь: Быстрее! Выше! Сильнее!

Состоялось первое заседание Консультативного общественного совета при Избирательной комиссии Пермского краяСостоялось первое заседание Консультативного общественного совета при Избирательной комиссии Пермского края

Март будет тёплымМарт будет тёплым

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru