Всемирные военные игры: Пермские ориентировщики принесли России золото

Пермские ориентировщики принесли сборной России победу в абсолютном зачёте III-их зимних Всемирных военных играх в Сочи. В дисциплине - спортивное ориентирование - прикамцы признанные лидеры. Теперь не только на уровне страны, но и мировом. 4 представителя Пермского края завоевали в Сочи 14 наград.

Анвар Нурисламов, президент федерации спортивного ориентирования Пермского края: "Майор вооруженных сил Хренников Эдуард завоевал 4 золотые медали. Владимир Игнатов также отличился дважды: золотая и серебряная медаль в его копилке".

График у военно ориентированных спортсменов очень насыщенный. Долго отдыхать не придётся. Уже 7 марта в Красноярске стартует Чемпионат мира,куда с совершенно боевым настроем отправятся за победой две титулованные ориентировщицы -Татьяна Оборина и Мария Кечкина. В краткие три дня пребывания дома Мария Кечкина стала гостьей Зимней Спартакиады учащихся России и поделилась совсем свежими впечатлениями о пребывании в Сочи.

Мария Кечкина, 2- кратная чемпионка Всемирных Военных Игр 2017 г.: "Соревнования такого большого масштаба впервые в моей спортивной карьере. Первый мой опыт. Я была очень впечатлена. Потому что эти игры называют олимпийскими играми среди военнослужащих. Они так же проходят раз в 4 года. Собираются сильнейшие спортсмены среди военнослужащих. И вся атмосфера -Оргкомитет постарался, чтобы это был настоящий праздник.