Дело «Ковчега» расследовали почти 8 лет
В Ленинском суде Перми начали оглашать приговор трем руководителям одной из самых больших и знаменитых финансовых пирамид Прикамья. Дело «Ковчега» расследовали почти 8 лет. Пострадавшими числятся свыше двух тысяч человек. По версии следствия, за время работы мошенники отняли у вкладчиков 230 миллионов рублей. И это только официальные подсчеты.
Чтение приговора обещает быть одним из самых долгих за всю историю Ленинского суда. 453 тома уголовного дела, 50 коробок вещдоков – все это о потребительском кооперативе «Ковчег». Впервые о нем услышали в 2005 году, и за четыре года своей работы он собрал с граждан почти 230 миллионов рублей. В числе пострадавших пайщиков 2146 человек, и у каждого из них своя история финансовых потерь.
В ходе прений пострадавшие не сдерживали эмоций. Так что судебным приставам уже обвиняемым пришлось обеспечивать безопасность.
"Хуже фашистов! Гитлер свой народ не уничтожал, он уничтожал другие страны, а эти люди уничтожают свой народ. Сколько больных, сколько от этого горя умерли! Обокрали, бессовестные!".
Государственный обвинитель уже высказал свои предложения по поводу наказания. Так, для Михаила Матвеева и Дениса Толстикова он попросил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а для Марины Кишмерешкиной 11 лет колонии общего режима. Сами руководители кооператива виновными себя не признают и намерены до конца доказывать свою невиновность. Судья продолжает зачитывать все эпизоды данного преступления и здесь необходимо озвучить все факты договоров с пайщиками.
Приговор по «Ковчегу» закончат читать ориентировочно в конце марта – начале апреля. Проблема в том, что среди пострадавших пайщиков много пожилых людей и две сотни из них уже никогда не услышат решения суда.
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