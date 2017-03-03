Материнскому капиталу исполнилось 10 лет

Ровно 10 лет исполнилось с того момента, как в Пермском крае был выдан первый сертификат на материнский капитал. Тогда сумма безвозмездной помощи от государства за рождение второго ребенка составляла 250 тысяч рублей. С 2007 года она выросла почти в два раза, ее получили около 80 тысяч семей.

Это сейчас Татьяна Черёмухина с удовольствием показывает квартиру. 10 лет назад, когда получала сертификат, не верила, что эта пусть и важная, но вполне обычная бумага формата А4 поможет ей и детям стать хозяевами реальных квадратных метров. Правда, чтобы это случилось, пришлось подождать, когда младшему - Павлику - исполнится 3 года.

Татьяна Черёмухина: "Не верила своему счастью. Потому что на тот момент получения ипотеки я была одна с двумя иждивенцами, но за счёт погашения сертификатом банк дал положительное решение, и у меня всё получилось".

Старшая дочь Лиза вспоминает, как в старой квартире делила с братом двухъярусную кровать. Теперь у каждого своё пространство.

Улучшение жилищных условий - не единственный вариант, но при этом самый популярный. В Пермском крае этой возможностью воспользовались около 74 тысяч семей, 4,5 тысячи направили деньги на образование детей и всего 83 мамы - на будущую пенсию. В году минувшем добавилось ещё одно направление - социальная адаптация детей-инвалидов. Плюс к тому - единовременные выплаты.

Тамара Авдеева, начальник Управления Пенсионного фонда России в Мотовилихинском районе г.Перми: "Программа была задумана на 10 лет, до конца 2016 года, но её продлили до 31 декабря 2018 года".

Сейчас размер господдержки - 453 тысячи 26 рублей. 10 лет назад эта сумма составляла 250 тысяч. У каждой семьи свой пример, насколько это серьёзное подспорье.

Предположим, семья с общим доходом в 70 тысяч рублей намерена взять ипотечный кредит на покупку квартиры стоимостью 3 млн рублей на 15 лет. Есть первоначальный взнос - предположим, 800 тысяч. При таком раскладе ежемесячный платёж составит 28 тысяч рублей, если добавить маткапитал, он уменьшится до 22-х - ощутимо для семейного бюджета.

У Татьяны теперь новые цели - квартира куплена. Шутит - ни Лизе, ни Паше ещё нет 18, а они уже «поработали» на благо семьи. Ведь главные слагаемые материнского капитала - как минимум, двое детей.

Татьяна Черёмухина: "Я живу ради них. Это моя жизнь, это моё счастье".