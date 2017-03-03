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Уникальную рукопись нашли в сарае

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памятник

«На Родине в плену» - так называется роман, который написал очевидец того, что происходило в Перми почти сто лет назад. Во время гражданской войны столица Прикамья переходила из рук в руки – от красных к белым и обратно. Уникальную рукопись нашли случайно в сарае одного из старых домов. 

Последние редакторские правки перед будущей публикацией Ксения Батырова вносит уже своей рукой. Все остальное - это неповторимая стилистика автора, ее двоюродного прадеда Константина Пылаева. Рукопись правнучка нашла на своем дачном участке.

Простой рабочий Мотовилихинских заводов в 1919 году застал один из самых переломных периодов в Русской истории - гражданскую войну. Свои воспоминания он записал на бумагу, больше двухсот страниц машинописного текста.

правнучка

Ксения Батырова: "Это ночные аресты, пытки, расстрелы, людей топили в Каме живьем".

Действие художественного романа «На Родине в плену» основано на реальных исторических событиях, которые происходили в Перми. Для профессиональных историков многое до сих пор остается загадкой.

Мало кто знает, но ключевая дата тех событий это 1 июля 1919 года, этому посвящен памятник в начале улицы Сибирская. На нем есть надпись: «Поздравляю геройские красные войска, взявшие Пермь». Это телеграмма Ленина.

В течение всего 1919 года город несколько раз переходил из рук в руки. В учебники истории этот период вошел под названием «Пермская катастрофа». Красные войска отдали практически на полгода столицу Прикамья Колчаку. На подступах шли ожесточенные бои, а в городе начало работать «красное» подполье.

историк

Дмитрий Лобанов, сотрудник Пермского краеведческого музея: "Взятие Колчака для красных это действительно была катастрофа, не зря сюда приезжала комиссия во главе со Сталиным и Дзержинским, с этим разбиралась, серьезные последствия были. Взятие города обратно для красных это был значительный успех".

Рукопись уже попала к специалистам. Леонид Обухов на кафедре истории России как раз занимается именно этим периодом. По его словам, в изучении гражданской войны, несмотря на обилие источников, до сих пор остается много белых пятен.

Леонид Обухов

Леонид Обухов, кандидат исторических наук, доцент кафедры новейшей истории России историко-политологического факультета ПГНИУ: "Определенный интерес представляет с точки зрения исторической, как некое восприятие, которое формировалось, Гражданская война, последующее поколение, более позднее время, 20-е годы, когда начался некий пересмотр всех этих событий".

Сейчас Ксения Батырова собирает деньги на издание романа. На страничке в социальной сети есть все необходимые реквизиты. Нужно 130 тысяч рублей и тогда, может быть, в истории Перми белых пятен станет меньше.

Артём Казин

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 03.03.2017 в 10:24 в рубрике - Новости телеканалов

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← В Пермь привезли камчатские деликатесы

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