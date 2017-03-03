В Пермь привезли камчатские деликатесы

На выставке товаров из регионов России, которая открылась на Пермской ярмарке, свой стенд презентовали гости с Камчатки. Они привезли в Прикамье дальневосточные деликатесы.

Дальневосточную рыбку на хвост не поймаешь. Добывают ее в самом сердце Камчатки. На прилавок она попадает в готовом виде, без заморозки, чтобы сохранить и вкус, и полезные вещества. За такой придется постоять в очереди. Заодно можно и попробовать, чтобы определиться с выбором.

Нерка, кижуч, палтус, омуль, корюшка. Визитной карточкой дальневосточных деликатесов принято считать царицу морей - самого крупного представителя лососевых - чавычу.

Светлана Стрюкова, продавец-консультант: "Это самая вкусная рыба, самая жирная, насыщенная аминокислотами. Много Омега-3 и 6, которые очень полезны, особенно в весеннее время".

На выбор морепродукты холодного и горячего копчения. Готовят на натуральных опилках вишни, яблони или ольхи. За счет этого получают красивый цвет и тонкий аромат.

Что касается икры, здесь она высшего качества и без добавок, говорят продавцы. Икру чавычи принято считать элитной. Качество определить не сложно. Зернышки должны лежать к зернышкам, при этом быть не разбитыми, а когда лопаются во рту, должно оставаться приятное послевкусие.

Продегустировать и приобрести дальневосточные деликатесы можно в рамках выставки «Регионы России» на Шоссе Космонавтов, 59 до конца недели.