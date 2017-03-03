Опасно для жизни: В Лысьве три новостройки на грани обрушения

В Лысьве арестовали директора строительной фирмы, которая возвела за бюджетные деньги три новых дома. Два года назад туда заселились семьи с детьми, а сейчас выяснилось, что многоэтажки могут рухнуть в любой момент. Дефекты выявлены не только в стенах, но и в фундаменте. Возбуждено сразу три уголовных дела.

По выбоинам в стенах не трудно догадаться, что кирпичный дом внутри построен из обычного картона. Кажется, что здесь вообще использовали весь подручный материал. Вот, например, из бетонного пола торчит алюминиевая банка.Жители говорят, бывает доходит до абсурда, ведь если в одной квартире слушают музыку, танцует обычно весь подъезд.

104 квартиры в трех новых домах – такой заказ подрядчику ООО «Росстрой» сделала администрация Лысьвы в рамках программы «Переселение из ветхого и аварийного жилья». Было выделено 83 миллиона рублей.

Историей плохо построенных домов заинтересовался Следственный комитет. После проведенной строительной экспертизы специалисты дали заключение – в домах жить небезопасно. Причем дефекты носят критический характер. Проще говоря, легче снести, чем ремонтировать.

Вадим Гапов, следователь Следственного отдела по г. Лысьва СУ СК РФ по Пермскому краю: "Указанные дома не пригодны для проживания. Возможен риск обрушения".

После такого заключения Андрея Кучеровских, выступавшего в качестве подрядчика, взяли под стражу. В зал суда бывшего директора строительной фирмы в качестве подозреваемого привезли в наручниках. Прокурор настоял на аресте на время следствия.

"Имея доступ к проектно-сметной, строительной документации, связанной со строительством вышеуказанных многоквартирных домов, которая может находиться как в офисе компании, так и у него дома, - он может уничтожить ее либо видоизменить".

Один месяц и двадцать дней – столько по решению суда Андрей Кучеровских будет находиться под арестом. Это же время жители новостроек скорее всего проведут в своих аварийных квартирах, по сути рискуя жизнью в ожидании решения, которое будет принято в лучшем случае на следующей неделе городской администрацией. Кстати, администрация в 2014 году, когда принимали дома, даже вручила подрядчику благодарственное письмо, которое было представлено в суде как часть характеристики г-на Кучеровских. Правда, на решение судьи это никак не повлияло.