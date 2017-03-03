В Перми загорелся пассажирский автобус. ЧП зафиксировали очевидцы, проезжавшие мимо. Все случилось возле торгового центра «Браво» на улице Светлогорская в Закамске прямо посередине дороги. На кадрах видно, как сначала задымление в моторном отсеке пытается потушить водитель, однако огонь разгорается и распространяется по низу машины. На подмогу подбегают другие водители с огнетушителями. В итоге через несколько минут пламя все-таки удается утихомирить. О пострадавших не сообщается.