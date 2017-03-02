Приговор основателям пирамиды «Ковчег» будут зачитывать месяц
В Ленинском районном суде продолжают читать приговор по делу о кредитно-потребительском кооперативе "Ковчег" и по всей видимости закончат не скоро. 453 тома уголовного дела, 50 коробок вещдоков. Кооператив "Ковчег" начал свою работу в 2005 году и за 4 года успел собрать с граждан 230 млн рублей. Среди пострадавших пайщиков 2 146 человек.
Гособвинитель запросил для двух обвиняемых 17 лет колонии строгого режима, для еще одной обвиняемой - 11 лет колонии общего режима. Сами руководители кооператива виновными себя не признают и намерены до конца доказывать свою правоту. Ожидается, что окончание чтения приговора пройдет в конце марта - начале апреля, проблема в том, что среди пайщиков много пожилых, 200 человек уже никогда не услышат окончательного решения суда.
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