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Мы из СССР!

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Ретро-концерт

Созвездие легендарных артистов популярных ансамблей 70-80-х годов. В Пермской филармонии состоялось уникальное ретро-шоу "Мы из СССР". 30 лет назад вся страна слушала вокально-инструментальные ансамбли. Именно они исполняли песни, ставшие хитами вне времени, вошедшими в золотой фонд популярной музыки - "Мой адрес - Советский Союз" "Люди встречаются","Лишь позавчера нас судьба свела" и многие другие. В этот вечер песни прозвучали не с "чужого голоса", а в том же самом исполнении, в котором когда-то запали в сердце каждого жителя необъятного СССР. 

Старые песни в новом звучании пермяки услышали на уникальном ретро-шоу "Мы из СССР". В Большом зале филармонии выступили легендарные артисты популярных ансамблей семидесятых - восьмидесятых годов - Валерий Ярушин, Михаил Долотов, Василий Курсаков, Александр Акинин, Андрей Костюченко и Александр Диксон. Все они они пели и играли в "Песнярах", "Добры Молодцы", "Лейся , Песня", "Ариэль", "Шестеро молодых" и других коллективах. Известные песни прозвучали в том же самом исполнении, в котором когда-то запали в сердце каждого жителя Советского союза.

Шоу "Мы из СССР" уже тринадцатый год колесит по России и миру. К слову, первое выступление в 2004 году состоялось именно заграницей - в Австралии. Именно оттуда пришел первый запрос.

Александр Акинин, бывший барабанщик ВИА "Лейся,песня" , автор идеи ретро - шоу "Мы из СССР": "Я познакомился с промоутером австралийским, он парень русский. Говорит, слушай, хорошо бы собрать такой импровизированный коллектив".

"Как прекрасен этот мир", "Мечты сбываются", "Ты мне не снишься", "Люди встречаются" - эти и многие другие песни зрители в любой точке мира поют вместе с артистами, а из зала выходят со слезами на глазах, вспоминая молодость. Так и в Перми, концерт никого не оставил равнодушным.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 02.03.2017 в 17:35 в рубрике - Новости телеканалов

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