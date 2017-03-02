В Пермском ТЮЗе поставили «Преступление и наказание»

Минимум декораций и максимум света и мультимедийных эффектов. В Пермском ТЮЗе премьера - новая постановка "Преступления и наказания".

Комната свето-техника - именно отсюда "играет" спектакль еще один очень важный актер. Свет - обязательный атрибут любой постановки. Он расставляет акценты, подчеркивает важность моментов и создает нужную атмосферу.



В новой постановке театра юного зрителя "Преступление и наказание" именно свет несет ключевой характер. На генеральном прогоне спектакля спецэффекты объединяют с актерской игрой.

Спектакль минималистичен, в нем практически нет декораций. Режиссер использует особый прием - на сцене появляется видеоинсталяция с видами Петербурга и интерьерами той эпохи.

Спектакль дословно следует за классическим романом Федора Достоевского и в то же время стремится приблизится к современному зрителю. Режиссер Артем Терехин, уже знакомый пермякам постановкой "Фантом Марины Кудряшовой", считает, что с современной молодежью можно и нужно говорить на сложном литературном языке.

Артём Терехин, режиссер: "Кто будет приходить на этот спектакль, чтобы просто получить удовольствие, не подключая эмоции мозга, будут не очень довольны. А те, кто готов провести небольшую интеллектуальную работу - очень хочется верить, что они для себя что-то вынесут".

Режиссер отмечает, что этот спектакль обязательно должен был появится в Пермском ТЮЗе. Актеры ответственно отнеслись к классике, перечитывали оригинал, пересматривали советский фильм режиссера Льва Кулиджанова.

В отличие от фильма, действие спектакля происходит не в Петербурге позапрошлого века и не в современной России, а в условном пространстве, вне времени. Еще одна уникальная особенность спектакля - музыка. Он специально написана композитором Евгенией Терехиной.

Евгения Терехина, композитор: "В основном я отталкивалась от внутренних пониманий и непониманий, безусловно через Достоевского - это большой очень автор. Темы, которые он поднимает, не могут оставить равнодушным никого".

Премьера спектакля "Преступление и наказание" состоится в Пермском ТЮЗе 2 марта.